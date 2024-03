Sopra Steria : renforce son partenariat stratégique autour de l'IA avec AMA Corporation

(Boursier.com) — Sopra Steria et AMA Corporation renforcent leur partenariat stratégique, axé sur la révolution de la gestion des données grâce à la puissance de l'Intelligence Artificielle (IA). Cette nouvelle initiative stratégique vise à exploiter les données à haute valeur ajoutée générées par l'application XpertEye d'AMA et à les intégrer de manière transparente dans les solutions avancées d'IA de Sopra Steria.

La synergie entre l'expertise de Sopra Steria dans les solutions IT et le savoir-faire d'AMA en réalité assistée (aR) promet d'apporter des améliorations significatives en efficacité opérationnelle. L'intégration des données de XpertEye dans les plateformes d'IA de Sopra Steria vise à fournir une solution complète qui répond aux complexités de la gestion des données, de l'amélioration des processus décisionnels à la garantie d'une protection maximale des informations sensibles. De plus, Sopra Steria a choisi XpertEye pour ses options de déploiement flexibles, du SaaS au déploiement sur site, et pour mettre en avant les capacités révolutionnaires de la 5G dans l'amélioration de l'assistance à distance grâce à des avancées notables en connectivité, fiabilité et vitesse.

Cette collaboration ne signifie pas seulement un bond en avant dans l'innovation technologique, mais souligne également un engagement commun à faire progresser la gestion des données, garantissant que le parcours de transformation numérique des entreprises soit à la fois sûr et à la pointe de la technologie.