Sopra Steria : relèvement des objectifs 2021

(Boursier.com) — Sopra Steria publie un chiffre d'affaires de 2.328,3 ME au 1er semestre 2021, en croissance totale de 7,5% et de 4% à taux de change et périmètre constants. Le rebond de 9% de la croissance organique au 2ème trimestre 2021 est sensible dans un contexte de marché très actif sur la transformation digitale des organisations. Hors effet de périmètre et de devises, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 a dépassé le niveau atteint au 1er semestre 2019.

Le taux de marge opérationnelle d'activité ressort à 7,2%, en hausse de 1,1 point par rapport au 1er semestre 2020 et de 0,4 point par rapport au 1er semestre 2019.

La progression du résultat net part du groupe est forte à 85,1 ME (43,7 ME au 30 juin 2020 et 60,9 ME au 30 juin 2019) avec une augmentation du flux net de trésorerie disponible à 61,9 ME (37,1 ME au 30 juin 2020).

Relèvement des objectifs pour l'exercice 2021 : croissance organique du chiffre d'affaires supérieure ou égale à 6%, taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 7,7% et 8%, flux net de trésorerie disponible compris entre 150 et 200 ME.