(Boursier.com) — Sopra Steria rejoint l'indice CAC SBT 1,5o d'Euronext. Cet indice comprend 38 sociétés du SBF 120 dont les objectifs de réduction d'émissions ont été validés comme étant conformes à l'objectif de 1,5oC fixé par l'Accord de Paris.

Lancé avec le soutien d'Amundi, du CDP (Carbon Disclosure Project) et de la SBTi (Science Based Targets initiative) pour répondre à la demande croissante d'instruments d'investissement durable de la part des investisseurs et des marchés financiers, Euronext propose une déclinaison du CAC 40 avec des entreprises dont la trajectoire de décarbonation est alignée avec l'accord de Paris sur le climat.

L'indice CAC SBT 1,5o est conçu pour favoriser l'adoption d'approches d'investissement ESG généralistes par des investisseurs institutionnels et privés, tout en étant fortement axé sur des enjeux liés au changement climatique :

- d'emblée, l'indice intègre une sélection négative et des filtres d'exclusion basés sur des normes, appliqués conformément aux principes du Pacte mondial des Nations Unies, et exclut les sociétés exerçant des activités liées au pétrole et au gaz non conventionnels, au charbon, aux armes controversées et au tabac.

- l'indice est constitué de sociétés ayant défini des objectifs clairs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), conformes à l'objectif de 1,5oC et qui ont été validés par la Science Based Targets initiative (SBTi).