Sopra Steria : recule après l'annonce de l'acquisition du Néerlandais Ordina

(Boursier.com) — A contre-courant, Sopra Steria recule de 3% à 184,1 euros après l'annonce du rachat du Néerlandais Ordina pour 518 millions d'euros. La société de services du numérique a accepté de verser 5,75 euros par titre Ordina pour s'offrir sa cible, matérialisant une prime de 36% sur le cours de clôture d'Ordina du 14 mars. Une opération réalisée intégralement en numéraire, qui sera financée entièrement avec la trésorerie et les facilités de crédit existantes du groupe. Le rapprochement des deux entités entraînera d'importantes complémentarités tant d'un point de vue commercial qu'opérationnel, affirme la firme française. Sopra Steria anticipe un impact relutif sur le bénéfice par action dès la première année (+1,2% en 2024) puis de 3,7% en 2025.

Les opérations combinées, comprenant les activités existantes de Sopra Steria au BeNeLux, sa récente acquisition de Tobania (finalisée en mars 2023) et Ordina créeront un partenaire de choix dans les services numériques dans la région avec un chiffre d'affaires pro forma de 700 millions d'euros et plus de 4.000 employés répartis presque également entre les Pays-Bas et la Belgique. Au Luxembourg, le regroupement atteindrait une taille stratégique de 300 salariés. Sopra Steria a pour objectif d'étendre ses activités en Europe pour développer ses parts de marché dans des zones géographiques où le potentiel de croissance est important.

Le projet d'acquisition contribuerait également à l'équilibre du portefeuille géographique de Sopra Steria. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires de la société incluant Ordina se répartirait comme suit : 39% en France, 15% au Royaume-Uni, 11% au BeNeLux, 8% en Scandinavie, 7% en Allemagne, 8% dans le reste du Europe et 12% dans les logiciels. L'offre est soumise à certaines conditions usuelles et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023. Sopra Steria a l'intention de retirer Ordina d'Euronext Amsterdam dès que possible après la réalisation de l'offre.

Le prix proposé fait ressortir un multiple de 12x VE/EBIT 2024e, ce qui est globalement dans la moyenne des multiples observés pour ce type d'opération, note Oddo BHF ('surperformer'). Après prise en compte des synergies le multiple ressort à 10x VE/EBIT 2024e. Certains pourraient juger les multiples d'acquisition trop élevés en comparaison du multiple actuel de Sopra Steria (7x VE/EBIT fwd 12 mois), ce qui pourrait entrainer une baisse ponctuelle du titre aujourd'hui, précise le broker. Toutefois, ce dernier juge cette opération positive pour le titre car le prix payé semble raisonnable après synergies et au regard de l'intérêt stratégique de la cible. Avec une telle opération, Sopra Steria va devenir un acteur important dans la zone Benelux, ce qui devrait lui permettre de dérouler la même stratégie qu'en France et progressivement atteindre des marges de plus de 10% dans la zone.