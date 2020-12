Sopra Steria reconnu parmi les leaders en matière de conseil en Digital Experience par NelsonHall

(Boursier.com) — Sopra Steria, l'un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l'édition de logiciels, a annoncé aujourd'hui que ses services de conseil en Digital Experience avaient été classés parmi les "leaders" dans le dernier rapport NEAT de NelsonHall dédié au secteur des services de conseil en Digital Experience.

Sopra Steria a lancé ses services de conseil en Digital Experience dès 2011 avec des équipes en France, en Espagne et en Norvège, afin d'accompagner la transformation numérique de ses clients. Sopra Steria a mis l'accent sur les services liés à l'expérience et a fait l'acquisition en mars 2020 de cxpartners, une société de conseil britannique spécialisée dans l'expérience utilisateur et le design ergonomique, qui compte des clients dans les domaines de la numérisation des services administratifs, des services financiers, du commerce de détail et du tourisme.

Evaluant les principaux fournisseurs de services de services de conseil en Digital Experience à l'échelle internationale, le rapport NEAT de NelsonHall salue la capacité de Sopra Steria à offrir des bénéfices immédiats et à répondre aux besoins futurs de ses clients.

