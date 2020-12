Sopra Steria reconnu par le CDP avec la note "A" pour ses actions en faveur de l'environnement et du climat, pour la 4e année consécutive

Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — Pour la quatrième année consécutive, Sopra Steria, l'un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l'édition de logiciels, a été reconnu comme un leader mondial en matière d'action climatique par le CDP et figure dans la Liste "A" du CDP sur le changement climatique.

En intégrant une nouvelle fois Sopra Steria dans la Liste "A", le CDP récompense le Groupe pour son programme environnemental et son action en faveur du climat, au coeur de ses opérations, de sa chaîne d'approvisionnement et des services fournis à ses clients.

Le processus annuel de déclaration et de notation des performances environnementales du CDP est une référence en matière de transparence environnementale des entreprises.

En 2020, plus de 515 investisseurs (représentant plus de 106 milliards de dollars d'actifs) et plus de 150 acquéreurs (représentant 4 milliards de dollars de dépenses d'approvisionnement) ont appelé les organisations à communiquer leurs données sur leur impact environnemental ainsi que sur les risques et opportunités dans ce domaine, via la plate-forme du CDP. Plus de 9.600 entreprises ont répondu, le nombre le plus élevé jamais enregistré jusqu'alors.

"Nous sommes très heureux de faire partie de la Liste A du CDP et ce pour la quatrième année consécutive. L'action pour le climat et l'environnement est au coeur de la stratégie de Sopra Steria depuis de nombreuses années. La capacité du Groupe à anticiper et à mettre en oeuvre des initiatives innovantes en amont des besoins a fait de nous une entreprise leader dans la lutte contre le changement climatique", déclare Vincent Paris, directeur général de Sopra Steria. "Plus que jamais, surtout en cette période de pandémie de COVID 19, nous devons continuer à mobiliser toutes nos parties prenantes pour construire un monde durable", poursuit-il.