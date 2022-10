Sopra Steria : reconnu Best in Class'

(Boursier.com) — Les activités Digital et Cloud de Sopra Steria ont été reconnues comme "Best in Class" en Europe dans le Radar Innovation Microsoft Azure 2022 de PAC.

Le Radar de PAC est un outil d'évaluation globale et de positionnement graphique des prestataires de services logiciels et TIC (Techniques de l'Information et de la Communication) sur des marchés locaux. Ce Radar Innovation évalue et compare la stratégie, le développement et le positionnement sur le marché de 28 prestataires de services ainsi que leurs performances et leurs compétences liées à Microsoft Azure en Europe.