Sopra Steria publie un CA de 1.116,1 ME en croissance totale de 13% au T3

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2021 de Sopra Steria s'est élevé à 1.116,1 ME, en croissance totale de 13%. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de 8,9%.

Opérations de croissance externe

Le 12 octobre 2021, Sopra Steria a annoncé avoir signé un accord de négociation exclusive avec EVA Group, cabinet français de cybersécurité, prévoyant de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 33 MEUR en 2021. Cette opération est un levier significatif pour positionner Sopra Steria parmi les trois leaders du marché de la cybersécurité en France. La réalisation de l'acquisition pourrait intervenir au 4ème trimestre 2021.

Sopra Steria annonce également ce jour son projet d'acquérir EGGS Design, société de conseil spécialisée en design de services digitaux. En forte croissance, elle devrait réaliser environ 14 MEUR de chiffre d'affaires en 2021. Elle emploie environ 120 consultants qui interviennent dans la définition de stratégies de services et la conception de plates-formes de marques. EGGS Design est présente dans les quatre principales villes de Norvège (Oslo, Bergen, Trondheim et Stavanger) ainsi qu'au Danemark (Copenhague). La réalisation de l'acquisition pourrait intervenir au 1er trimestre 2022.

Rappel des objectifs 2021 communiqués le 29 juillet 2021

Croissance organique du chiffre d'affaires supérieure ou égale à 6% ;

Taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 7,7% et 8% ;

Flux net de trésorerie disponible compris entre 150 et 200 ME.

Vincent Paris, Directeur Général de Sopra Steria Group, a déclaré : "Sopra Steria a réalisé un très bon trimestre et confirme le retour aux niveaux d'activité qui prévalaient avant la crise Covid de 2020. Dans ce contexte, nous confirmons nos objectifs d'amélioration de notre performance pour l'exercice 2021. La croissance de notre chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2021 a été soutenue et nous avons réussi à nettement augmenter le nombre de recrutements. Ces tendances traduisent une forte dynamique de marché, portée par la transformation digitale des entreprises et des organisations publiques. Elles expriment également le bon positionnement du Groupe pour bénéficier, sur l'ensemble de ses géographies et de ses marchés verticaux, de la forte demande de ses clients en matière de transition vers le cloud, d'automatisation des processus digitalisés et de cybersécurité. Plus spécifiquement nous avons récemment annoncé notre volonté de renforcer significativement notre force de frappe dans les activités de cybersécurité. Le projet d'acquisition d'EVA Group devrait nous permettre de positionner Sopra Steria comme un des trois leaders en France de ce marché critique pour nos clients et très porteur pour le moyen terme. Nous annonçons également aujourd'hui un projet d'acquisition en Scandinavie pour renforcer nos activités de conseil avec la société EGGS Design, spécialiste du conseil en design de services digitaux".

Calendrier financier

Jeudi 24 février 2022 à 9h : réunion de présentation des résultats annuels 2021

Vendredi 29 avril 2022 à 8h : réunion de présentation du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

Mercredi 1er juin 2022 à 14h30 : Assemblée générale des actionnaires

Jeudi 28 juillet 2022 à 9h : réunion de présentation des résultats semestriels 2022

Vendredi 28 octobre 2022 à 8h : réunion de présentation du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022.