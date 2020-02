Sopra Steria : projet d'acquisition de Sodifrance

(Boursier.com) — Sopra Steria a signé un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir le bloc de contrôle représentant 94,03% du capital social de la société Sodifrance.

Le projet d'acquisition de la société Sodifrance vise à créer un leader français des services du numérique dédiés au secteur de l'assurance et de la protection sociale, secteur à fort potentiel de croissance et sur lequel le Groupe a de fortes ambitions.

Sopra Steria et les actionnaires majoritaires de Sodifrance ont signé un protocole de négociations exclusives en vue de l'acquisition du bloc de contrôle représentant 94,03% du capital social de la société Sodifrance à un prix de 17,10 euros par action.

L'acquisition de ce bloc de contrôle qui serait intégralement payé en numéraire, conduirait au dépôt par Sopra Steria, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, d'une Offre Publique de Retrait suivie d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions restant en circulation, au même prix et conformément à la réglementation en vigueur.

Créée en 1986, Sodifrance est une ESN française ayant réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 106,5 ME réparti pour une moitié sur la région parisienne et pour l'autre moitié en régions, dont plus d'un tiers dans la région Ouest. Avec 1.160 collaborateurs, elle détient une forte expertise dans le domaine de l'assurance et de la retraite/protection sociale/santé (50% du chiffre d'affaires) auprès de grands comptes. Sa présence dans le domaine bancaire est également importante (21% du chiffre d'affaires).

Le rapprochement avec Sodifrance permettrait à Sopra Steria d'établir une position de leader en France dans le secteur de l'assurance et de la protection sociale avec un volume d'affaires d'environ 200 ME, l'acquisition de nouveaux clients et le renforcement de comptes existants. Il complèterait l'offre du Groupe dans ce secteur (conseil, solutions, expertises technologiques et digitales) ce qui lui permettrait d'accélérer la modernisation des patrimoines applicatifs des acteurs de l'assurance et de la protection sociale. Les complémentarités entre les deux entités inscriraient ce rapprochement dans la perspective de servir les objectifs de résultat opérationnel d'activité supérieur à 10% pour le pôle France de Sopra Steria (1,8 MdE de CA en 2019). Les synergies de coût sont estimées à 4,6 ME sur base annuelle à partir de la 2ème année pour un coût de mise en oeuvre de 3,8 ME.

Franck Mazin, Président du Directoire et principal actionnaire de Sodifrance, a déclaré : "Le rapprochement stratégique de Sodifrance avec Sopra Steria nous projette dans une nouvelle phase de développement avec un projet industriel ambitieux qui permettra d'offrir encore plus de valeur à nos clients et des perspectives attractives à nos collaborateurs dans un nouvel ensemble qui partage des valeurs humaines identiques. Je suis convaincu que nos solutions de modernisation des patrimoines applicatifs et de migration de données connaitront un essor remarquable auprès de la clientèle de ce leader européen".

Cyril Malargé, Directeur Exécutif du Pôle France de Sopra Steria, a ajouté : "Je suis ravi du projet industriel que nous allons bâtir avec Sodifrance. Ses équipes et ses expertises accélèreront le développement du Pôle France de Sopra Steria en renforçant ses positions de leadership sur ses marchés cibles, en particulier dans le domaine de l'assurance et de la protection sociale".

Le projet d'acquisition est soumis aux consultations et conditions préalables usuelles (instances représentatives du personnel, autorité de la concurrence) et pourrait être finalisé à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre 2020.