Sopra Steria : Projet d'acquisition de Fidor Solutions

(Boursier.com) — Sopra Steria annonce être entré en négociations exclusives avec Fidor Bank pour son projet, via sa filiale Sopra Banking Software, d'acquérir Fidor Solutions la filiale logicielle spécialiste des solutions en banque digitale de la néo-banque Fidor Bank. Cette transaction renforcerait l'offre Digital Banking Engagement Platform (DBEP) de Sopra Banking Software.

Fidor Solutions est la filiale logicielle de la néo-banque Fidor Bank créée en 2009 en Allemagne et rachetée en 2016 par le groupe BPCE. Elle emploie 126 salariés à Munich et Dubai et adresse trois marchés principaux : l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Fidor Solutions a développé des offres et des produits de type front-office et middle office répondant aux enjeux de la banque digitale. Ces produits disposent déjà des nombreux cas d'usage attendus d'une banque digitale. Ils ont fait l'objet d'une mise en oeuvre opérationnelle et industrielle pour Fidor Bank et également pour d'autres banques en Europe et en MEA.

Cette acquisition permettrait d'accélérer significativement le rythme de développement, et de mise en marché, de l'offre digitale de Sopra Banking Software notamment en démultipliant les cas d'usage à proposer aux banques dans le cadre de son offre DBEP. Le projet d'acquisition pourrait être réalisé au cours du 4eme trimestre 2020 et est soumis aux conditions préalables usuelles.

Prochains rendez-vous le vendredi 26 février 2021 avec la publication des résultats annuels 2020 (avant bourse) et la réunion de présentation.