Sopra Steria progresse, le coût de la cyberattaque est connu

Sopra Steria progresse, le coût de la cyberattaque est connu









Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — Sopra Steria progresse de 2% à 125 euros après avoir chiffré le coût de la cyberattaque dont il a été victime fin octobre. Le groupe de services informatiques estime que "la remédiation et l'indisponibilité plus ou moins importante des différents systèmes depuis le 21 octobre devraient avoir un impact brut négatif sur la marge opérationnelle compris entre 40 et 50 ME. Les couvertures d'assurances dont dispose le Groupe contre les risques cyber s'élèvent à 30 ME".

En raison de cet évènement, Sopra Steria anticipe désormais pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires en recul organique de 4,5% à 5% (précédemment "entre -2% et -4%"), un taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 6,5% (précédemment "entre 6% et 7%") et un flux net de trésorerie disponible compris entre 50 ME et 100 ME (précédemment "entre 80 et 120 ME").

Hormis cet incident qui est maintenant virtuellement résolu, Bryan Garnier reste confiant dans la capacité de Sopra Steria à retrouver une croissance positive en 2021 (dès le deuxième trimestre) puisque le banc d'ingénieurs était déjà sur des niveaux proches des niveaux normatifs au troisième trimestre et que les confinements du quatrième trimestre dans de nombreux pays (France, Royaume-Uni, etc.) ne devraient pas avoir le même impact désastreux sur les recettes qu'au deuxième trimestre. Le broker est à l''achat' sur la valeur avec une cible de 170 euros.