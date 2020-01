Sopra Steria : prises de profits

(Boursier.com) — Sopra Steria, qui a touché vendredi un sommet d'un an, subit des prises de profits ce lundi, avec un titre qui redonne 3,1% à 142,4 euros. Si ce n'est le retour de l'aversion au risque dans les salles de marché, aucune information particulière n'est à signaler sur le dossier. HSBC a confirmé ce matin son opinion 'acheter' et sa cible de 175 euros. Les analystes restent positifs sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 7 sont à l''achat', 3 à 'conserver' et 1 seul à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 141,56 euros.