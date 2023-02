Sopra Steria : poursuit sur sa lancée

(Boursier.com) — Sopra Steria grimpe encore de 0,6% ce lundi à 180,40 euros, alors que le titre avait déjà signé un record de hausse sur la semaine écoulée, à la faveur d'un gain hebdomadaire de près de 10%. Les opérateurs ont unanimement salué les comptes et la guidance supérieurs aux attentes de la société informatique : Le groupe a fait état d'un profit net de 247,8 ME en 2022, en hausse de 32%, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 8,9%, dépassant les 5,1 MdsE. La croissance organique s'est élevée à 7,6%, au-delà de l'objectif révisé en hausse à 7% en octobre dernier avec un 4ème trimestre en croissance organique de 8%. Le taux de marge opérationnelle d'activité a atteint 8,9%, en progression de 0,8 point par rapport à 2021, en haut de fourchette de l'objectif compris entre 8,5% et 9%. Le flux net de trésorerie disponible a été très solide à 287,2 ME, soit 5,6% du chiffre d'affaires, dépassant l'objectif annoncé ("au moins 250 ME").

Plusieurs analystes ont salué ces annonces en revoyant leurs objectifs à la hausse sur le dossier : HSBC a relevé son objectif de cours à 235 euros, contre 205 euros auparavant, tandis que Bryan Garnier a porté son cours cible sur le dossier de 208 à 243 euros, tout en restant à 'l'achat'. Le courtier estime que la guidance de l'entreprise pour 2023 reste prudente, la crédibilité pour atteindre 10% de marge opérationnelle en 2024 est renforcée, tandis que les acquisitions de CS et Tobania renforceront les positions du groupe en France et en Belgique.

Enfin, Invest Securities a rehaussé son objectif de cours à 228 euros ('achat') et Oddo BHF a revalorisé le sien de 214 à 236 euros ('surperformer'). Le tire affiche un gain de 27% depuis le début de l'année...