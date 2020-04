Sopra Steria : pour le S1, la baisse du CA pourrait être comprise entre 2% et 6%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 de Sopra Steria s'est élevé à 1.140,1 ME, en croissance de 4,5%. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de 3,3%.

Dès la mi-mars, Sopra Steria a veillé à maintenir sa capacité à fournir les services et solutions nécessaires à ses clients, dans le strict respect des réglementations et recommandations émises par les autorités des pays dans lesquels le Groupe est implanté. Dans ce contexte, le Groupe a réussi le déploiement, adapté et sécurisé, d'un mode de travail à distance pour presque tous ses collaborateurs.

L'effet périmètre a été positif de 14,3 ME et l'effet lié aux variations de devises a été négatif de 1,5 ME. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a progressé de 3,3%. La croissance du trimestre a été solide grâce à l'activité des deux premiers mois de l'année qui s'inscrivait dans une perspective annuelle comprise entre +3% et +5%.

Le mois de mars a montré une inflexion à partir du moment où des mesures de confinement des populations ont été prises par les différents gouvernements en Europe. L'impact immédiat, observé sur la 2ème quinzaine du mois de mars, est estimé à une réduction d'environ 10 ME de chiffre d'affaires par rapport à la prévision mensuelle antérieure. Depuis, le ralentissement continu des économies européennes a entraîné des reports ou des annulations de prestations par certains clients. Ainsi, l'impact anticipé sur le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 est plus significatif.

Perspectives

L'absence de visibilité sur l'étendue et la durée de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ne permet pas, à ce stade, de réaliser des prévisions suffisamment fiables pour l'année.

Pour le 1er semestre 2020, le Groupe anticipe une baisse de chiffre d'affaires, à taux de change et périmètre constants, qui pourrait être comprise entre 2% et 6%. Les fondamentaux de Sopra Steria sont solides. La part récurrente de ses revenus est supérieure à 40% et sa situation financière est saine. Le Groupe dispose, à la date du 24 avril, de lignes de financement confirmées pour 1,5 MdE dont une ligne de crédit bancaire revolving de 900 ME non tirée et d'échéance juillet 2023. Fort de la mobilisation de ses équipes et de sa proximité avec ses clients comme avec l'ensemble de son écosystème, Sopra Steria est confiant dans sa capacité à surmonter cette crise.