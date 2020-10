Sopra Steria : plombé par une cyberattaque

(Boursier.com) — Sopra Steria affiche l'une des plus mauvaises performances de la semaine sur le SBF120 avec un titre en repli de près de 10%. La société de services informatiques a détecté une cyberattaque sur son réseau informatique le 20 octobre au soir.

"Des mesures de sécurité ont été prises afin de limiter les risques de propagation. Les équipes du Groupe sont pleinement mobilisées pour assurer un retour à la normale le plus rapidement possible et tout est mis en oeuvre pour assurer la continuité de l'activité. Sopra Steria est en contact étroit avec ses clients et partenaires ainsi qu'avec les autorités compétentes", a brièvement indiqué l'entreprise.