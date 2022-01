Sopra Steria parmi les 'partenaires préférés' d'Airbus

(Boursier.com) — Sopra Steria, l'un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l'édition de logiciels, a été sélectionné, à travers son vertical Aeroline, parmi les 'partenaires préférés' d'Airbus, afin d'intervenir sur les activités d'ingénierie auprès de son bureau d'étude, sa direction industrielle et son département services client. Ce référencement s'applique à l'ensemble des activités des périmètres Avions commerciaux, Hélicoptères, Satellites et Défense au niveau mondial. Il constitue une étape majeure dans l'ambition globale de Sopra Steria concernant les services d'ingénierie et sa capacité à déployer une offre de bout en bout, intégrant son expertise de boosters digitaux tels que la réalité virtuelle, l'Intelligence Artificielle ou encore le PLM.