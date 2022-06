Sopra Steria obtient la spécialisation 'Partner Infrastructure'

(Boursier.com) — Sopra Steria, leader européen de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et de développement de logiciels, annonce que son centre d'excellence numérique et Cloud a validé la spécialisation partenaire Infrastructure de Google Cloud, démontrant sa compétence et son succès dans le déploiement d'Infrastructure dans Google.

Selon les prévisions de Gartner, les dépenses mondiales des utilisateurs finaux du Cloud public devraient atteindre près de 600 milliards de dollars en 2023. Les responsables informatiques qui considèrent le Cloud comme un outil plutôt qu'un état final seront les plus performants dans leurs parcours de transformation numérique.

Si le Cloud public améliore l'agilité des entreprises, stimule l'efficacité opérationnelle et offre une couverture mondiale, il demande également d'adopter des activités de management du Cloud modernes, ce qui constitue un défi pour de nombreuses organisations. Sopra Steria simplifie ce parcours d'adoption des technologies Google Cloud. Les services de transformation de Sopra Steria aident les organisations à industrialiser leurs activités d'infrastructure et de plateforme, permettant la prévisibilité des applications, l'optimisation des coûts de management et l'amélioration de l'empreinte carbone.

Cette spécialisation partenaire Google Cloud Infrastructure démontre que Sopra Steria dispose d'une pratique établie en matière de technologies Google Cloud, de succès constants auprès de clients et de capacités techniques éprouvées, validées par Google et un évaluateur tiers.

Cette spécialisation Infrastructure, la plus haute désignation technique qu'un partenaire puisse obtenir, se concentre particulièrement sur les processus suivants :

Évaluation des capacités : découverte et étude d'infrastructures, d'applications et de processus existants ou nouvellement développés ;

Architecture : conception de solution répondant aux exigences d'évolutivité, de disponibilité, de niveau de service et développement de plan d'implantation sur Google Cloud Platform ;

Sécurité et fiabilité, alliant des politiques de sécurité, l'accès aux données et aux infrastructures, la disponibilité et la résilience ;

Surveillance et rapports, couvrant les systèmes et outils de journalisation et de surveillance, l'analyse des performances de la solution et des rapports associés ;

Optimisation et amélioration, combinant l'optimisation des performances applicatives et infrastructures et de l'utilisation des composants Google Cloud Platform et de ses coûts.

"Le Cloud change radicalement la donne pour à la fois soutenir son plan numérique et atteindre ses objectifs de durabilité. Les services de Sopra Steria associés aux technologies Google Cloud offrent une proposition de valeur unique, utilisant des solutions performantes alimentées par des énergies propres et conformes aux normes les plus élevées en matière de sécurité de l'information", a déclaré Grégory Wintrebert, Directeur Général chez Sopra Steria France.