Sopra Steria : objectifs à suivre

(Boursier.com) — Sopra Steria campe sur les 196 euros ce mardi, alors que le groupe a dévoilé en fin de semaine passée un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 de 1,4 milliard d'euros, en croissance de 10,1%. A périmètre et taux de change constants, la croissance ressort à 9,1%. A la fin mars 2023, l'effectif net s'établit à 53.724 personnes à comparer à 48.114 personnes au 31 mars 2022 et 49.690 personnes au 31 décembre 2022. La contribution des acquisitions aux effectifs au cours du 1er trimestre 2023 a été de 3.372 personnes. Le taux d'attrition de l'effectif s'est établi à 16% (17% en moyenne en 2022).

Sopra Steria a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2023, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% ; un taux de marge opérationnelle d'activité légèrement supérieur à 9% ; et un flux net de trésorerie disponible d'au moins 300 ME. Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté sa cible de 228 à 222 euros avec un avis à l'achat et Oddo BHF l'a, quant à lui, réhaussée de 236 à 242 euros ('surperformer').