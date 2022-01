Sopra Steria : nomination de Cyril Malargé en tant que Directeur général

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Sopra Steria, présidé par Pierre Pasquier, s'est réuni ce jour et a décidé de nommer M. Cyril Malargé pour succéder à M. Vincent Paris en tant que Directeur général.

M. Paris a souhaité être déchargé, pour des raisons personnelles et familiales, de ses fonctions de Directeur général. Le conseil d'administration a désigné M. Malargé, qui pilote actuellement les opérations du Groupe en tant que Chief Operating Officer (COO), pour lui succéder à compter du 1er mars 2022. M. Paris continuera à accompagner Sopra Steria en tant que Conseiller du Président.

Docteur ès Sciences et major de la promotion 1995 de l'Ecole Spéciale de Mécanique et d'Electricité, M. Malargé, 49 ans, a effectué un parcours exemplaire de près de vingt ans au sein de l'entreprise. Il a notamment occupé les fonctions de Directeur général du Pôle France et, depuis 18 mois, de COO du Groupe.

Il est membre du Comité Exécutif depuis 2015. Sa nomination s'inscrit dans la poursuite de la stratégie qui a permis à Sopra Steria de s'imposer comme un des leaders de la Tech française et européenne.