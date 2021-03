Sopra Steria Next et Kedge Business School signent un partenariat dédié aux enjeux de la transformation digitale des entreprises

Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — Partenaires privilégiés depuis 2017, KEDGE Business School et Sopra Steria Next, l'un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l'édition de logiciels, ont souhaité approfondir leurs liens grâce à la signature d'une convention inédite de partenariat pour une durée de trois ans. Destiné à développer et pérenniser leurs relations en matière d'innovation pédagogique, cet accord vise à encourager les travaux de recherche et d'enseignement, ainsi que l'accompagnement des talents.

L'accord, signé pour une durée de trois ans, comprend différents axes de collaboration :

-L'élaboration de contenus pédagogiques par les équipes de Sopra Steria Next (cours, conférences, études de cas etc.), afin de sensibiliser les étudiants du Programme Grande Ecole et de masters spécialisés (dont marketing digital et data, & marketing digital sales) aux enjeux de la digitalisation.

-La participation de Sopra Steria Next à des événements majeurs de KEDGE Business School.

-La participation des enseignants-chercheurs de KEDGE Business School aux enjeux de formation et de recherche de Sopra Steria Next.

Alexandre de Navailles, directeur général de KEDGE, a déclaré : "Ce partenariat avec Sopra Steria Next est la preuve de la solidité de notre relation et il contribue à déployer le partage d'expérience, l'employabilité, et la recherche. Je me réjouis que notre collaboration avec Sopra Steria Next, ainsi renouvelée, garantisse à nos étudiants d'être au plus près des acteurs majeurs de la transformation digitale pour demain, impacter le monde qui nous entoure".

"Nous sommes très heureux de nouer ce partenariat avec KEDGE Business School, avec qui nous partageons la conviction que la transformation digitale nécessite d'intégrer l'éthique numérique comme guide et l'agilité, le test & learn comme nouvelles pratiques de collaboration et de management", explique Jean-Claude Lamoureux, directeur exécutif de Sopra Steria Next. "Ces sujets sont très présents dans le programme pédagogique que nous avons co-créé cette année avec KEDGE Business School. A travers ce programme, nous avons pour ambition de préparer les managers de demain aux enjeux technologiques, humains, éthiques et sociétaux des organisations", conclut-il.