Sopra Steria : les objectifs sont largement atteints !

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Sopra Steria Group SA, réuni le 22 février 2023 sous la présidence de Pierre Pasquier, a arrêté les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires ressort en augmentation de 8,9%, dépassant les 5,1 MdsE. La croissance organique s'est élevée à 7,6%, au-delà de l'objectif révisé en hausse à 7% en octobre dernier avec un 4ème trimestre en croissance organique de 8%. Le taux de marge opérationnelle d'activité a atteint 8,9%, en progression de 0,8 point par rapport à 2021, en haut de fourchette de l'objectif compris entre 8,5% et 9%.

Le résultat net part du Groupe a progressé de 32% pour atteindre 247,8 ME et fait ressortir un taux de marge nette de 4,9% (+0,9 point par rapport à 2021).

Le flux net de trésorerie disponible a été très solide à 287,2 ME, soit 5,6% du chiffre d'affaires, dépassant l'objectif annoncé ("au moins 250 ME").

Le dividende proposé au titre de l'exercice 2022 est de 4,30 euros par action après 3,20 euros au titre de 2021.

Le groupe attend une poursuite de l'amélioration de la profitabilité en 2023 avec un objectif de taux de marge opérationnelle d'activité "légèrement supérieur à 9%".

Cyril Malargé, Directeur Général de Sopra Steria Group, a déclaré : "La belle performance réalisée en 2022 nous place favorablement sur la trajectoire de moyen terme que nous avons définie : atteindre un taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 10 % en 2024 et faire partie des acteurs les plus performants de notre secteur. Les objectifs financiers fixés en début d'exercice ont été atteints en termes de profitabilité et dépassés en termes de croissance et de génération de trésorerie. L'année 2022 a également été marquée par une accélération de l'implémentation de notre stratégie. Nous avons engagé un renforcement de nos activités dans les domaines où les problématiques de souveraineté sont en forte hausse (défense, espace, énergie, cybersécurité...). Parallèlement, nous avons travaillé à l'accroissement de nos parts de marché sur les pays européens que nous considérons comme stratégiques pour notre développement futur. Le modèle et le leadership de nos activités de conseil ont été revus. Nous avons également renforcé notre efficacité opérationnelle : valeur livrée à nos clients, efficacité de la gestion de nos ressources humaines, optimisation de nos coûts, rendement de nos capitaux employés. Enfin, je suis fier de souligner que cette amélioration de performance s'est accompagnée d'une nouvelle hausse de nos scores Great Place To Work dans le cadre de notre enquête annuelle et d'un référencement confirmé dans la liste A du CDP3 pour la 6ème année consécutive."