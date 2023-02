Sopra Steria : les analystes applaudissent

(Boursier.com) — Malgré la perte de vitesse soudaine du CAC40 après les données de l'inflation aux Etats-Unis, Sopra Steria (+2,5% à 178,6 euros) reste porté par sa solide publication annuelle ainsi que par plusieurs notes d'analystes. Bryan Garnier a porté son objectif sur le dossier de 208 à 243 euros tout en restant à 'l'achat'. Le courtier estime que la guidance de l'entreprise pour 2023 est prudente, la crédibilité pour atteindre 10% de marge opérationnelle en 2024 est renforcée, tandis que les acquisitions de CS et Tobania renforceront les positions du groupe en France et en Belgique.

Oddo BHF a lui revalorisé le titre de 214 à 236 euros ('surperformer'). Il s'agit d'une très bonne publication de Sopra Steria, explique l'analyste. La seule mauvaise nouvelle vient des difficultés rencontrées chez SFT. Le problème n'est pas tant l'impact financier à court terme, qui est assez négligeable, mais plutôt l'impact que cela aura sur les ambitions du groupe pour SBS en Allemagne. À la suite de cette publication, Oddo BHF rehausse ses prévisions de croissance organique 2023 et 2024 à respectivement 4,7% et 4,8% (vs 3,1% et 4% préc) et prend en compte l'intégration de CS Group et Tobania à partir de mars 2023. Le titre reste injustement sous-valorisé malgré des performances opérationnelles solides, conclut le broker.

Invest Securities rehausse lui son objectif de 198 à 228 euros et reste à l''achat'. Son opinion positive adoptée sur le titre depuis l'arrivée de C. Malagré début 2022 se trouve chaque fois confortée et cette publication n'échappe à la règle. Les réalisations 2022 sont solides et surtout les guidances 2023 sont rassurantes, avec même la possibilité que la société fasse mieux du fait d'un scénario très prudent retenu sur le second semestre, affirme le broker. En outre, des facteurs non opérationnels (IS, provisions, Axway) et l'intégration des acquisitions de CS Group et Tobiana ont des impacts non négligeables, ce qui le conduit à relever assez nettement ses attentes. Avec une valorisation aberrante au regard des fondamentaux, le courtier reste clairement positif sur la valeur, persuadé que le rerating enclenché début 2023 doit se prolonger, voire s'amplifier.