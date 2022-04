Sopra Steria : Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1.267,7 ME au T1, en croissance totale de 8,8%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Sopra Steria s'est élevé à 1.267,7 ME, en croissance totale de 8,8% par rapport au 1er trimestre 2021. L'impact des variations de périmètre a été positif de 11,8 ME et celui des variations de devises positif de 13,4 ME. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,5%.

En France (40% du total Groupe), le chiffre d'affaires s'est établi à 513,2 ME, en croissance organique de 9,6%.

Les activités de conseil ont été dynamiques, réalisant une croissance de plus de 10%. Les secteurs de l'aéronautique et de la défense ont été particulièrement forts avec des croissances à deux chiffres. Le secteur de la banque a également été très actif avec une croissance d'environ 10 % alors que les marchés verticaux de l'énergie, des télécommunications, des transports et du social progressaient à un rythme moins élevé.

Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires (17% du total Groupe) a été quasiment stable à +0,3%, à taux de change et périmètre constants, pour s'établir à 219 ME. Il se comparait à une base très élevée au 1er trimestre 2021 : le chiffre d'affaires y avait augmenté de 16,8%. Les co-entreprises spécialisées dans le business process services pour le secteur public (NHS SBS et SSCL) ont enregistré, en moyenne, une légère décroissance alors que le reste du secteur public était en légère croissance. Le marché vertical défense & aéronautique a connu une croissance de plus de 10%. Le secteur privé, quant à lui, a été en décroissance sur un rythme toutefois moins élevé qu'en 2021. Un retour à la croissance sur ce secteur est attendu sur la 2ème partie de l'année, notamment grâce à la mise en place du nouveau service de recouvrement de dette.

Le pôle Autre Europe a réalisé un chiffre d'affaires de 365 ME (29% du total Groupe). La croissance organique du pôle s'est élevée à 8,1%. Cette performance a été tirée par la Scandinavie et le Bénélux, ces deux géographies ayant enregistré une croissance à deux chiffres.

Le chiffre d'affaires de Sopra Banking Software (8% du chiffre d'affaires du Groupe) s'est établi à 103,2 ME, en légère croissance par rapport au 1er trimestre 2021 (+0,8%). Dans la continuité des trimestres précédents, les investissements produits ont été maintenus, en particulier sur les couches digitales.

La transformation progressive de la 'R&D' a été poursuivie selon le plan défini.

Le chiffre d'affaires du pôle Autres Solutions (5% du chiffre d'affaires du Groupe) s'est établi à 67,3 ME, en progression organique de 5,9%. L'activité des solutions dédiées aux ressources humaines a progressé de 9,1%.

L'activité des solutions dédiées à l'immobilier a été relativement stable.

A la fin mars 2022, l'effectif net a augmenté de 4,3% par rapport au 1er trimestre 2021, dont +12,2% en Inde. Il s'est établi à 48.114 personnes à comparer à 47 437 personnes au 31 décembre 2021 et 45 959 personnes au 31 mars 2021. L'effectif des centres de services internationaux (Inde, Pologne, Espagne...) représentait 18,3% des effectifs totaux (17,5% au 31 mars 2021).

Le nombre de sous-traitants a progressé de 738 personnes à fin mars 2022 par rapport à fin décembre 2021.

Le taux d'attrition de l'effectif s'est établi à 20%, un niveau similaire à celui du 1er trimestre 2019.

Perspectives

"L'environnement macro-économique s'est dégradé depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Le 1er trimestre a pour autant été dynamique et légèrement au-dessus de nos anticipations initiales. Dans cette situation et sur la base des éléments connus, les objectifs précédemment communiqués le 24 février dernier restent valides".

Rappel des objectifs pour 2022 communiqués le 24 février 2022 :

Croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 6% ;

Taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 8,5% et 9% ;

Flux net de trésorerie disponible de l'ordre de 250 ME.