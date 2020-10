Sopra Steria : le CA sur 9 mois ressort à 3.154,4 ME, en contraction organique de 3,7%

(Boursier.com) — Au cours du 3ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Sopra Steria s'est contracté de 4,9%. L'effet périmètre a eu un impact positif de 17,4 ME. L'effet des variations de devises a été négatif de 6,4 ME. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a reculé de 5,9%. Le Chiffre d'affaires sur 9 mois ressort au final à 3.154,4 ME, en contraction organique de 3,7%.

La situation générale s'est améliorée au 3ème trimestre par rapport au 2ème trimestre. La décroissance organique du chiffre d'affaires a ralenti (-5,9% au T3 contre -8,4% au T2) alors que la baisse d'activité pour Sopra Steria dans le secteur aéronautique, initiée au 2ème trimestre (environ -20%) a été plus importante au 3ème trimestre (environ -30%).

Le taux d'utilisation du personnel productif s'est nettement redressé : en septembre, le taux d'intercontrats était à un niveau proche du normatif dans la plupart des pays du Groupe. Les économies de coûts se sont poursuivies sur les frais de déplacements, les honoraires et la sous-traitance sur projets.

En France, le chiffre d'affaires s'est établi à 365,5 ME, en décroissance organique de 15,4%. Le recul a été marqué dans les activités de Product Lifecycle Management et le conseil alors que la gestion d'infrastructure informatique a mieux résisté. En termes de marchés verticaux, la baisse d'activité a été particulièrement importante dans le secteur de l'aéronautique qui représentait 20% du chiffre d'affaires de la zone au début de l'année 2020. En revanche, le secteur public et le secteur de la défense ont continué d'afficher de forts taux de croissance.

Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires s'est élevé à 174,7 ME. Le retour à la croissance organique (+6,2%) s'explique principalement par l'activité des deux co-entreprises dans le secteur public (NHS SBS et SSCL) qui a affiché une croissance moyenne de plus de 20% et par la reprise d'activité du service d'octroi des visas pour le compte du gouvernement britannique depuis le mois de juin dernier. Le secteur privé est resté sous pression au cours du trimestre.

Sur le pôle Autre Europe, le chiffre d'affaires a enregistré une croissance organique de 0,4% pour s'établir à 292 ME. La croissance a été dynamique en Scandinavie et en Belgique alors que pour les autres pays les évolutions ont été modérément décroissantes. Le chiffre d'affaires généré par Sopra Financial Technology pour l'exploitation du système informatique des banques Sparda en Allemagne a quant à lui progressé de 14,2% pour s'élever à 49,3 ME.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de Sopra Banking Software s'est élevé à 99,6 ME, en retrait organique de 4,1%.

Dans un climat offrant peu de visibilité, le carnet d'affaires et les prises de commandes sont restées peu dynamiques sur le trimestre. Dans ce contexte, les développements produits ont suivi les plans de marche prévus. Parallèlement, de nouvelles mises en production importantes ont été réussies en particulier en Chine (Nissan) et en France (Yamaha) pour Cassiopae ainsi que pour SAB qui est en production chez BMCI, filiale de BNP Paribas au Maroc.

Le chiffre d'affaires du pôle Autres Solutions (55,9 ME) en décroissance organique de 5,6% a été marqué par une reprise assez lente du lancement des projets après la période de confinement du 1er semestre.

Au 30 septembre 2020, l'effectif total du Groupe était de 46.501 personnes (46 245 personnes au 31 décembre 2019) dont 17,8% sur les zones X-Shore. Ce chiffre intègre, depuis le 16 septembre 2020, 1.051 personnes issues de l'acquisition de Sodifrance.

Opérations de croissance externe et acquisition

-Sodifrance est consolidée depuis le 16 septembre 2020 suite à l'acquisition d'un bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital. Un projet de note d'information d'offre publique d'achat simplifiée à un cours de 18 euros par action2, a été déposé le 5 octobre 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers.

-Les 30% du capital de SAB non encore détenus ont été acquis par Sopra Steria auprès des actionnaires minoritaires de SAB le 7 août 2020.

Cyberattaque détectée le 20 octobre

Il a été établi que la cyberattaque avait été lancée quelques jours seulement avant sa détection, le 20 octobre au soir. Le virus a été identifié : il s'agit d'une nouvelle version du ransomware Ryuk, jusque-là inconnue des éditeurs d'antivirus et des agences de sécurité. Les mesures immédiatement mises en oeuvre ont permis de contenir la propagation du virus à une partie limitée des installations du Groupe et de préserver ses clients. A ce jour et après des recherches approfondies, Sopra Steria n'a pas constaté de fuites de données ou de dommages causés aux systèmes d'information de ses clients. Après analyse de l'attaque et élaboration du plan de remédiation, le redémarrage progressif et sécurisé du système d'information et des opérations du Groupe a été engagé le lundi 26 octobre 2020.

Le retour à une situation normale dans l'ensemble du Groupe prendra quelques semaines. Les impacts de cette cyberattaque sur les comptes du Groupe, qui dispose de contrats d'assurance contre le risque cyber, restent à estimer et feront l'objet d'une communication ultérieure.

Rappel des objectifs 2020 communiqués le 29 juillet 2020

-Variation organique du chiffre d'affaires entre -2% et -4%

-Taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 6% et 7%

-Flux net de trésorerie disponible compris entre 80 ME et 120 ME.

La performance des 9 premiers mois de l'année 2020 et les premières tendances pour le quatrième trimestre 2020 sont en ligne avec ces objectifs.

Les impacts potentiels de la cyberattaque détectée le 20 octobre 2020 sur ces objectifs restent cependant à chiffrer. Ils seront communiqués dès que possible.

