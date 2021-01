Sopra Steria : lancement de son 5G Design Center

Sopra Steria : lancement de son 5G Design Center









(Boursier.com) — Sopra Steria lance son 5G Design Center, un dispositif visant à accélérer l'adoption de la 5G pour permettre aux organisations de profiter pleinement des opportunités qu'offre cette technologie.

Reposant sur la démarche de cross fertilisation, d'idéation et de partage de Sopra Steria, le 5G Design Center pilotera le déploiement de l'offre 5G du Groupe auprès de ses clients. Il s'appuiera sur les compétences des experts de Sopra Steria ainsi que sur son écosystème de partenaires et sera progressivement déployé sur les différents marchés du Groupe.



Convaincu du potentiel de la 5G qui révolutionne l'usage du numérique en agissant comme un levier de transformation des organisations et d'accélération de l'adoption du Cloud, Sopra Steria a conçu le dispositif 5G Design Center et son offre 5G pour accompagner les entreprises et organisations dans l'intégration de cette technologie à leur stratégie. Elle va permettre à de nombreux secteurs d'activité de bénéficier d'une connectivité accrue, adaptée à leurs usages, et concrétisera les promesses cruciales du temps-réel. Plus important encore, la 5G combinée au Cloud va introduire une rupture majeure pour la décennie à venir et s'imposer comme une nouvelle étape dans la transformation digitale des entreprises et comme levier de leur transition environnementale. Cette révolution aura un impact sur l'ensemble des secteurs d'activité et permettra l'émergence de nombreux usages. Elle devrait notamment faciliter le déploiement de la Smart Vision, du Collaborateur Augmenté et du Machine to Machine. Afin de soutenir cette mutation, de réduire la fracture numérique et d'aider les entreprises à tirer pleinement parti des possibilités offertes par la 5G, Sopra Steria intègre les capacités de cette technologie dans sa stratégie end-to-end, du conseil à l'intégration de systèmes d'information, jusqu'à l'Infrastructure Management.