Sopra Steria lance un nouveau plan d'actionnariat salarié 'We Share 2023'

(Boursier.com) — Sopra Steria Group annonce le lancement d'un nouveau plan d'actionnariat salarié We Share 2023, auquel les collaborateurs pourront participer du 27 mars au 12 avril 2023.

Le plan We Share 2023 est proposé à environ 96% des collaborateurs du Groupe Sopra Steria, dans 14 pays, en Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Inde, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni *, Suède et Suisse. Au 31 décembre 2022, les participations gérées ** pour le compte des salariés du Groupe représentaient 6,4% du capital et 8,1% des droits de vote, positionnant Sopra Steria parmi les premiers groupes cotés français en matière d'actionnariat salarié. En ajoutant les actions détenues directement au nominatif par les salariés et anciens salariés du Groupe, ces pourcentages s'élèvent à ce jour à près de 10% du capital et 13% des droits de vote.

Ce nouveau plan s'inscrit dans la volonté de Sopra Steria d'associer durablement les collaborateurs à la réussite du projet d'entreprise et à la performance du Groupe. "Avec ce nouveau plan, nous souhaitons reconnaître l'engagement des collaborateurs au service de l'entreprise et soutenir notre projet de Groupe indépendant, alliant un ADN d'entrepreneurs à la force du collectif", déclare Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration de Sopra Steria Group.

Le Conseil d'administration du 11 janvier 2023 a décidé la mise en oeuvre de ce nouveau plan d'actionnariat salarié selon les mêmes conditions que les précédents, compte tenu de leur succès. L'offre sera réalisée par une cession d'actions existantes.

Grâce au plan We Share 2023, les collaborateurs bénéficieront d'un abondement net correspondant à une action gratuite pour une action acquise, dans la limite de 3.000 euros d'apport personnel. Selon les pays, ils pourront acquérir des actions Sopra Steria par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou en direct.

Mode d'emploi

Le prix d'acquisition sera égal à la moyenne des cours moyens pondérés des volumes de l'action Sopra Steria sur le marché Euronext Paris durant les vingt séances de bourse précédant la date de la décision du Directeur général, prévue le 24 mars, fixant le prix d'acquisition et l'ouverture de la période de souscription.

L'offre est soumise au plafond global de 200.000 actions, correspondant à 100.000 actions financées par les salariés et 100.000 actions attribuées gratuitement au titre de l'abondement. Si les engagements des bénéficiaires dépassent ce plafond global, il sera procédé à une réduction des ordres d'achat d'actions selon une méthode d'écrêtement, c'est-à-dire en commençant par les demandes les plus élevées par itérations successives jusqu'à obtenir le niveau permettant de distribuer le nombre total d'actions disponibles. Selon le calendrier prévisionnel, le règlement-livraison des actions interviendra le 10 mai 2023.

* : y compris les collaborateurs bénéficiant du Share Incentive Plan (SIP) au Royaume-Uni.

** : les participations gérées pour le compte des salariés comprennent les actions détenues par les FCPE, SIP et trusts britanniques.