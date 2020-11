Sopra Steria : la cyberattaque aura un impact brut négatif sur la marge opérationnelle compris entre 40 et 50 ME

(Boursier.com) — Sopra Steria avait annoncé le 21 octobre dernier avoir détecté une cyberattaque utilisant une version jusque-là inconnue du rançongiciel Ryuk. Cette attaque a été rapidement bloquée grâce aux équipes informatiques et cybersécurité internes. Les mesures immédiatement mises en oeuvre ont permis de contenir la propagation du virus à une partie limitée des installations du groupe et de préserver ses clients et partenaires. A ce jour, Sopra Steria n'a pas constaté de fuite de données ou de dommages causés aux systèmes d'information de ses clients.

Le plan de remédiation sécurisé, engagé depuis le 26 octobre, arrive à son terme. Les postes de travail, les serveurs de production et de 'R&D', ainsi que les outils et applications internes ont été progressivement relancés. Les connexions clients ont également été progressivement rétablies.

Pendant toute cette période, la priorité du groupe a été la sécurité et la proximité avec ses clients.

La remédiation et l'indisponibilité plus ou moins importante des différents systèmes depuis le 21 octobre devraient avoir un impact brut négatif sur la marge opérationnelle compris entre 40 et 50 ME. Les couvertures d'assurances dont dispose le Groupe contre les risques cyber s'élèvent à 30 ME.

L'activité commerciale du 4ème trimestre ne devrait pas être significativement affectée par cet événement...

Après intégration des éléments ci-dessus, Sopra Steria anticipe pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires en recul organique de 4,5% à 5% (précédemment "entre -2% et -4%"), un taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 6,5% (précédemment "entre 6% et 7%") et un flux net de trésorerie disponible compris entre 50 ME et 100 ME (précédemment "entre 80 et 120 ME").