Sopra Steria : la croissance ralentit, le marché ne pardonne pas

(Boursier.com) — Fin de semaine très compliquée pour Sopra Steria qui trébuche de 8,3% à 158,8 euros. Les investisseurs sanctionnent la croissance interne un peu mole au troisième trimestre malgré la confirmation des objectifs 2023.

Morgan Stanley affirme que la croissance organique de 4% au troisième trimestre est ressortie inférieure à son estimation de 4,8% et a décéléré séquentiellement par rapport à la hausse de 7,1% du trimestre précédent. La faiblesse provient de toutes les régions et secteurs d'activité, à l'exception de Sopra Banking Software. Oddo BHF explique pour sa part que la croissance organique du 3ème trimestre a été légèrement inférieure au consensus en raison d'un ralentissement plus marqué que prévu en France et de conditions temporairement plus difficiles au Royaume-Uni. Les prévisions annuelles ont néanmoins été réitérées et indiquent que Sopra Steria fait preuve d'une certaine résilience par rapport à ses concurrents. Exane BNP Paribas a ramené son objectif de 204 à 200 euros tout en restant 'neutre'.