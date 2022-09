Sopra Steria investit dans Algoan

(Boursier.com) — Sopra Steria via Sopra Steria Ventures investit dans Algoan, fintech française leader du Credit Scoring par API.

Sopra Banking Software (SBS), partenaire technologique de référence de plus de 1.500 institutions financières dans le monde, vient renforcer ce partenariat industriel et compte ainsi accélérer sa propre capacité à proposer un accès à un crédit plus inclusif et plus responsable. Avec Algoan, SBS propose à ses clients d'enrichir leur capacité à gérer le risque de crédit, grâce à un score comportemental financier. En se basant sur l'Open Banking et son cadre sécurisé, et grâce à l'utilisation de technologies de pointe du domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning, Algoan propose un modèle de scoring alternatif, démocratisant l'accès au crédit, notamment auprès des profils qui ne répondent pas aux critères de " stabilité " classiques. L'objectif est de simplifier les parcours de demande d'octroi de crédit à la consommation et de réduire le Time-to-yes.

Sopra Banking Software a construit une proposition de valeur complète grâce à la richesse globale de l'écosystème industriel de Sopra Steria, allant du design des parcours clients à l'implémentation des solutions techniques, garantissant une expérience utilisateur optimale. Grâce à ce partenariat, SBS consolide sa stratégie de plateformisation fondée sur les synergies avec les meilleures fintechs du marché. Ensemble, ils contribuent à enrichir l'Open Banking Platform de SBS avec les nouveaux uses cases rendus possibles par la DSP2 (deuxième directive européenne sur les services de paiement) tels que le Credit Scoring, les Credit Insights ou encore le Buy Now Pay Later.