Sopra Steria : information relative à la participation dans Axway

(Boursier.com) — Dans le cadre des mesures d'amélioration de sa performance opérationnelle, Axway Software a annoncé, ce 24 octobre, la signature d'un accord concernant la cession d'un produit ne faisant plus partie de la stratégie poursuivie.

Comptablement, la cession générera dans les états financiers de l'exercice 2022 d'Axway une charge non récurrente et non cash estimée entre 75 millions d'euros et 85 ME avant impact fiscal.

Par voie de conséquence, le montant du résultat net des entreprises associées au compte de résultat 2022 de Sopra Steria sera impacté à hauteur de la participation détenue dans Axway (32%), soit un impact compris entre 24 ME et 27 ME avant effet fiscal.

Cet évènement, sans effet sur la situation de trésorerie du Groupe, n'est pas susceptible d'affecter la proposition de dividende, qui sera arrêtée par le Conseil d'administration au titre de l'exercice 2022.