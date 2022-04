Sopra Steria indexe sa ligne de crédit de 1,1MdE sur un objectif de réduction de son empreinte carbone aligné avec l'Accord de Paris

(Boursier.com) — Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, renforce son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique en annonçant l'intégration d'un indicateur extra-financier structuré par Crédit Agricole CIB et LCL dans les conditions de refinancement de sa ligne de crédit syndiqué de 1,1 MdE.

Cette opération, qui a été sursouscrite et soutenue par l'ensemble des principaux partenaires bancaires historiques de Sopra Steria, prévoit une indexation annuelle du coût de financement sur un indicateur de performance ("KPI") extra-financier au coeur de la stratégie Responsabilité d'Entreprise du Groupe Sopra Steria : la réduction des émissions de gaz à effet de serre du Groupe.

Cette ligne de crédit à impact devrait permettre à Sopra Steria de renforcer ses actions en faveur du climat et de l'environnement. Aligné sur la trajectoire de limitation du réchauffement mondial à 1,5oC, cet engagement de réduction de 85% des émissions de gaz à effet de serre par collaborateur, sur les Scope 1, 2 et 3 partiel à horizon 2040, est validé par le Science Based Target Initiative (SBTi), et s'inscrit dans la stratégie bas carbone de Sopra Steria initiée il y a près de dix ans. En tant que membre de l'European Climate Pact of the EU et de la European Green Digital Coalition (EGDC), Sopra Steria s'engage pour la transition écologique du secteur digital afin d'accompagner ses clients et la Société dans la lutte contre le changement climatique et de soutenir la transformation de l'économie.

Sopra Steria a par ailleurs été reconnu, pour la cinquième année consécutive en 2021, parmi les leaders mondiaux en matière d'action en faveur du climat des entreprises en figurant sur la liste "A" du CDP Climate Change.

Accompagné par Crédit Agricole CIB et LCL, Sopra Steria a rédigé un document cadre décrivant l'allocation de la contribution liée à un critère environnemental selon les quatre piliers des Green Bond Principles. Ainsi, les prêteurs et Sopra Steria se sont engagés à financer des projets digitaux à impact, contribuant aux deux premiers objectifs de la Taxonomie Européenne : l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Les projets seront sélectionnés selon plusieurs critères d'éligibilité par un comité de sélection constitué d'experts. Les reportings d'allocation et d'impact seront communiqués aux prêteurs chaque année.