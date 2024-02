Sopra Steria : hausse des résultats et du dividende

(Boursier.com) — Sopra Steria dévoile des comptes annuels en nette amélioration et table sur une nouvelle progression en 2024. Sur l'exercice clos, la firme a enregistré un résultat opérationnel d'activité de 548,2 ME, en hausse de 21% (536,1 ME de consensus), pour un chiffre d'affaires consolidé de 5,8 MdsE, en croissance de 13,8% (5,77 MdsE attendus). Cette évolution inclut un effet périmètre positif de 420,6 ME et un impact négatif des variations de devises de 74 ME. A périmètre et taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires est de 6,6%. Le taux de marge opérationnelle d'activité augmente ainsi de 0,5 point à 9,4%. Le flux net de trésorerie disponible est très solide à 390,2 ME, soit 6,7% du chiffre d'affaires, dépassant nettement l'objectif initial ("au moins 300 ME").

Le résultat net part du Groupe s'établit à 183,7 ME (247,8 ME en 2022). Il intègre une dépréciation non récurrente de 89 ME relative à l'actif Sopra Banking Software sans impact cash et sans impact sur le dividende proposé au titre de l'exercice 2023.

Sopra Steria proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 4,65 euros par action contre 4,30 euros au titre de l'exercice 2022.

Sopra Steria développe un modèle indépendant et créateur de valeur durable pour ses parties prenantes. L'exercice 2024 sera consacré à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique pour la période 2025 - 2027 dont le contenu et les objectifs financiers seront annoncés lors d'un Capital Market Day qui se tiendra début décembre 2024.

Concernant le nouvel exercice en cours, le management table sur une croissance organique annuelle comprise entre 2% et 4%, intégrant un 1er trimestre relativement stable ; un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 9,5% et 10,0%, intégrant un effet dilutif lié aux acquisitions récentes d'environ 0,2 point ; et un flux net de trésorerie disponible supérieur à 350 ME.