Sopra Steria Group : succès du nouveau plan d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Sopra Steria Group avait annoncé, en février, le lancement de son nouveau plan d'actionnariat salarié, We Share 2022, dans 14 pays, visant à associer durablement les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe. Ce nouveau plan d'actionnariat salarié est un succès puisque plus de 1 collaborateur éligible du groupe sur 3 a souscrit, et près de 1 sur 2 en France.

L'offre de 200.000 actions, correspondant à 100.000 actions financées par les salariés et 100.000 actions attribuées gratuitement au titre de l'abondement par Sopra Steria, a été sursouscrite à plus de 200%. Elle a été réalisée exclusivement par cession d'actions existantes.

A l'issue de ce plan, les participations gérées pour le compte des salariés représentent environ 7% du capital et 8% des droits de vote, confortant la position de Sopra Steria parmi les premiers groupes cotés français en termes d'actionnariat salarié. En ajoutant les actions détenues directement au nominatif par les salariés et anciens salariés du Groupe, ces pourcentages s'élèvent à près de 10% du capital et 13% des droits de vote, faisant des collaborateurs le deuxième actionnaire du Groupe.

Dans le cadre du plan We Share 2022, les actions ont été livrées le 5 mai.