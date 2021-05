Sopra Steria Group prévoit des actions de performance pour ses dirigeants

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Sopra Steria Group du 26 mai a décidé la mise en oeuvre d'un Plan d'incitation à long terme (LTI) portant sur un total de 219.800 droits à actions de performance, au bénéfice de managers du groupe, et d'attribuer, dans ce cadre, 3.000 droits à actions à Vincent Paris, Directeur général.

Ces droits à actions sont subordonnés à une condition de présence et à des conditions de performance exigeantes complétées par une condition d'attribution portant sur l'objectif de féminisation des instances dirigeantes retenu par le Conseil d'administration. La condition de présence sera vérifiée au 30 juin 2024, le Conseil d'administration conservant la faculté de lever la condition de présence.

La réalisation des conditions de performance et de la condition supplémentaire d'attribution sera mesurée par la moyenne :

- des taux d'atteinte annuels des objectifs de performance sur les exercices sociaux 2021, 2022 et 2023. Les critères portent sur la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé, le ROA (Résultat opérationnel d'activité) exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires et le flux net de trésorerie disponible.

- du taux d'atteinte de la condition d'attribution supplémentaire portant sur la féminisation des instances dirigeantes. La proportion de femmes dans l'encadrement supérieur du Groupe devra atteindre 17% au 30 juin 2023.

Pour bénéficier de ces attributions de performances, le Directeur général, Vincent Paris, devra conserver pendant toute la durée de son mandat au moins 50% des actions qui lui seraient définitivement attribuées dans le cadre du plan.

Par ailleurs, Vincent Paris s'est engagé à ne pas recourir à des opérations de couverture sur les actions de performance jusqu'à la fin de la période de conservation qui leur est applicable.