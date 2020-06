Sopra Steria Group : John Neilson va succéder à John Torrie

(Boursier.com) — Après 18 années en tant que directeur général de Sopra Steria UK et Asie, John Torrie a souhaité prendre du recul par rapport à ses fonctions opérationnelles au Royaume-Uni à compter du 1er juillet 2020. Il deviendra alors président non exécutif de Sopra Steria UK et Asie et conservera ses fonctions de directeur général adjoint du Groupe Sopra Steria auprès de Vincent Paris, directeur général Groupe.

John Neilson va succéder à John Torrie au poste de directeur général de Sopra Steria UK et Asie et intégrera le comité exécutif du Groupe. John Neilson a rejoint Sopra Steria en 2001 et assure depuis plusieurs années les fonctions de directeur général adjoint de Sopra Steria UK et de responsable du secteur public au UK.