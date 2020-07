Sopra Steria : flambe après les résultats











(Boursier.com) — Sopra Steria s'envole désormais de 13,6% à 133,6 euros à Paris, soutenu par la résistance de ses résultats intermédiaires. La société de services informatiques a réalisé sur les six premiers mois de l'année un taux de marge opérationnelle d'activité de 6,1% et un chiffre d'affaires 2,17 MdsE, en retrait organique de 2,6 %, soit une variation dans le haut de la fourchette d'objectifs communiquée le 24 avril (entre -2% et -6%).

Sur la base de l'environnement connu à fin juillet, Sopra Steria vise pour l'ensemble de l'exercice 2020 : une variation organique du chiffre d'affaires comprise entre -2% et -4% ; un taux de marge opérationnelle d'activité comprise entre 6% et 7% et un flux net de trésorerie disponible compris entre 80 ME et 120 ME.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') affirme que les résultats sont "solides" et les prévisions pour 2020 "un peu meilleures que prévu". Les principaux moteurs de la résilience de la marge d'Ebit ajustée ont été la France, les autres pays européens et les logiciels bancaires. Oddo BHF ('achat') estime de son côté que la guidance semble "trop prudente", mais le consensus se situe dans le bas la fourchette, alors que l'entreprise parvient généralement à atteindre le haut.

Bryan Garnier maintient son conseil 'achat-Top Picks', et sa 'fair value' de 140 euros. La société a généralement sous-promis et sur-délivré depuis "l'incident" d'octobre 2018, et elle n'a pas dérogé à cette règle. La gestion des coûts semble avoir été stricte et donne des résultats supérieurs aux attentes.