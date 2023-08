Sopra Steria et Pelico nouent un partenariat pour optimiser la gestion des chaînes d'approvisionnement des entreprises industrielles

(Boursier.com) — Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, et Pelico, éditeur français de logiciel qui accompagne les industriels dans la gestion de leurs aléas de production en usines, ont signé un partenariat visant à déployer une offre sécurisée de gestion des chaînes d'approvisionnement.

Ce partenariat stratégique répond aux enjeux de souveraineté des données des chaînes d'approvisionnement en proposant une solution 100% française aux clients de Sopra Steria.

En effet, l'exploitation sécurisée de ce type de données sensibles est cruciales pour les entreprises industrielles.

Fondé en 2019, Pelico est un éditeur de logiciel français qui propose aux équipes en usines, une plateforme d'aide à la décision et à la collaboration grâce à un traitement intelligent des données industrielles (liées à la production, au stockage, au transport, à la demande...). Celle-ci permet aux entreprises de gagner en résilience et en agilité pour une gestion plus efficace des aléas de production (demandes fluctuantes, défauts fournisseurs, crises sanitaires ou géopolitiques ...). La plateforme permet d'aligner les équipes en usines sur une unique source de données pour mieux anticiper les goulets d'étranglement, prioriser les actions correctives, accélérer la collaboration entre les équipes et simuler des plans alternatifs de production. In fine, cette solution améliore les délais de production et réduit les coûts. Les risques de rupture de stock sont par exemple réduits de 37%.

En tant qu'intégrateur de solutions, Sopra Steria pourra proposer la solution de Pelico à ses clients souhaitant optimiser leur gestion de données industrielles et les conseiller sur les fonctionnalités de la plateforme, en fonction de leur périmètre d'activité et de leurs besoins. Sopra Steria sera également en mesure d'assurer l'interface technique entre le logiciel Pelico et les ERP (entreprise resource planning) existants ou à installer.

La spécificité de cette offre réside de plus dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser les décisions sur toute la chaîne d'approvisionnement.