Sopra Steria et Amazon Web Services accélèrent la transformation des entreprises grâce à leurs services innovants

(Boursier.com) — Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, annonce le lancement de nouveaux services avec Amazon Web Services pour aider les entreprises et les grandes organisations à accélérer leur transformation grâce à des solutions innovantes en Europe.

Les plans de transformation digitale de toutes les organisations à travers l'Europe doivent désormais tenir compte d'une forte incertitude économique et des nouveaux défis environnementaux, en plus des ruptures technologiques et de la guerre des talents déjà présentes. Ce contexte les pousse à repenser leur stratégie informatique, leurs investissements et leur exécution opérationnelle.

Sopra Steria Digital and Cloud Center of Excellence s'associe à Amazon Web Services (AWS) pour proposer des solutions hautement évolutives, basées sur les données, alimentées par l'Intelligence Artificielle, et propulsées par des infrastructures durables. Ces services offrent des expériences utilisateur optimisées et personnalisées et améliorent l'efficacité opérationnelle.

Expertises, méthodologies

Les équipes de Sopra Steria ont déployé, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des expertises, méthodologies, capacités et outils reconnus par l'obtention de la compétence AWS Migration Consulting ou par l'adhésion au programme MSP (Managed Service Provider) :

-Services de conseil et de transformation : une offre sur mesure est fournie par Sopra Steria Next afin d'aider les organisations à définir, développer et optimiser, financièrement et durablement, leur feuille de route, leurs landing zones, leur plateforme et leur modèle de transformation basés sur le Cloud, grâce à une expertise sectorielle.

-Digital Innovation Factory : des nouveaux outils sont disponibles sur l'ensemble de la chaîne de valeur afin de fluidifier la chaîne logistique logicielle. Ces outils doivent permettre de simplifier la modernisation des applications et des nouvelles activités de développement grâce à une gamme de plateformes industrialisées reposant sur AWS Fargate, Amazon EKS et Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA) avec AWS Proton.

-Services managés pour AWS : des services managés avancés sont disponibles incluant une Cloud Management Platform moderne, intégrant approvisionnement automatisé, observabilité, SRE (Site Reliability Engineering), FinOps et services de sécurité pour maintenir la performance et la résilience des charges de travail.

-Services de centres de contact : une expérience client réussie rendue possible grâce à un nouveau centre de contact dans le Cloud, intégrant de l'Intelligence Artificielle, du traitement automatique du langage naturel (NLP ou Natural Language Processing) et de la reconnaissance vocale, avec des capacités avancées d'analyse, de messagerie et de web, grâce à Amazon Connect, y compris Contact Lens et Amazon Lex.