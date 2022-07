Sopra Steria est entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition de CS Group au prix de 11,50 euros par action

(Boursier.com) — CS GROUP et Sopra Steria annoncent un accord entre les actionnaires de référence de CS GROUP et de Sopra Steria en vue de l'acquisition par Sopra Steria au prix de 11,50 euros par action, de 16.033.493 actions ordinaires représentant au total 65,26% du capital social de CS GROUP.

Ces actions viendraient s'ajouter aux 9,80% déjà détenus par Sopra Steria

L'acquisition en numéraire de ces actions conduirait au dépôt par Sopra Steria, d'une OPA simplifiée soumise à l'Autorité des marchés financiers

Accélération du plan stratégique Vision 2024

Sopra Steria est entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition, au prix de 11,50 euros par action, de l'intégralité des actions CS GROUP détenues par M. Yazid Sabeg, Président du Conseil d'Administration et M. Eric Blanc Garin, Directeur Général, et leur holding commune Duna & Cie représentant environ 29,73% du capital de CS GROUP.

En parallèle, CIRA Holding et les fondateurs de Novidy's ont consenti des promesses de vente à Sopra Steria portant sur l'intégralité des actions de CS GROUP qu'ils détiennent respectivement, soit environ 29,15% et 6,38% du capital de la société ("autres blocs"), soit un total, avec l'acquisition du "bloc principal", de 65,26 % du capital de CS GROUP. Cette opération porterait la participation de Sopra Steria, compte tenu des 9,80% déjà détenus, à 75,06 % du capital de CS GROUP.

L'acquisition de ces actions conduirait au dépôt par Sopra Steria au 1er trimestre 2023, d'un projet d'offre publique d'acquisition simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le montant de l'opération, pour 100% du capital, serait donc de 282,5 ME, hors prise en compte d'une dette nette de 3,2 ME.