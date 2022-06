Sopra Steria devient partenaire consulting de Guidewire

(Boursier.com) — Guidewire annonce que Sopra Steria devient partenaire consulting. En effet, Sopra Steria intègre le programme Guidewire PartnerConnect en tant que membre de l'alliance Consulting de niveau Select pour la région EMEA.

Implanté sur près de 30 pays en Europe, au Moyen Orient, en Afrique et en Asie, Sopra Steria travaille en partenariat avec les assureurs IARD afin de stimuler la productivité des entreprises grâce à la transformation digitale. La place centrale que l'entreprise accorde à ses clients, ses solutions évolutives et son expertise de Guidewire Cloud et de la suite de produits Guidewire, dont PolicyCenter, BillingCenter et ClaimCenter, permettent aux assureurs de gagner en vitesse et en agilité, tout en atteignant de nouveaux degrés de performance. L'équipe élargie de Sopra Steria composée d'experts Guidewire offre un accompagnement en matière de planification, de déploiement et de maintenance, ce qui permet aux clients d'accélérer leur transition digitale et de renforcer leurs processus d'automatisation et d'optimisation.

"Nous sommes ravis d'accueillir Sopra Steria en tant que partenaire Select dans le cadre de notre programme PartnerConnect", commente Lisa Walsh, Vice-Présidente du groupe Global Consulting Alliances, Guidewire Software. "Sopra Steria fournit d'ores et déjà aux assureurs IARD des solutions intelligentes et éprouvées, destinées à optimiser les processus métier et à renforcer l'agilité des entreprises. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration".