Sopra Steria : Cyril Malargé succède à Vincent Paris

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Sopra Steria, présidé par Pierre Pasquier, s'est réuni le 12 janvier et a décidé de nommer Cyril Malargé pour succéder à M. Vincent Paris en tant que Directeur général.

M. Paris a souhaité être déchargé, pour des raisons personnelles et familiales, de ses fonctions de Directeur général. Le conseil d'administration a désigné M. Malargé, qui pilote actuellement les opérations du Groupe en tant que Chief Operating Officer (COO), pour lui succéder à compter du 1er mars 2022. M. Paris continuera à accompagner Sopra Steria en tant que Conseiller du Président.

Pierre Pasquier a déclaré : "Le Conseil d'administration et moi-même adressons nos vifs remerciements à Vincent Paris qui, depuis plus de 30 ans et notamment dans les fonctions de Directeur général qu'il exerce depuis 2015, a contribué au succès et à la transformation de notre Groupe. Les premières estimations de rebond des résultats en 2021 le confirment. Je veux personnellement témoigner de ses grandes qualités professionnelles et humaines, reconnues par tous. Cyril Malargé, qui lui succède, bénéficie de notre entière confiance pour poursuivre le développement de Sopra Steria et l'adapter aux nouveaux enjeux. Avec l'équipe de management qui l'entoure, il pourra compter sur l'engagement du Conseil d'administration à ses côtés".

Publication en vue

Les résultats détaillés de l'exercice 2021 seront publiés comme prévu le 24 février 2022 et présentés par MM. Paris, Malargé et du Vignaux, CFO du Groupe. Les estimations actuelles confirment le net rebond de la performance opérationnelle en 2021 avec des objectifs annuels largement atteints.

La croissance organique du chiffre d'affaires est estimée entre 6,3% et 6,4% (guidance précédente supérieure ou égale à 6%"). Le taux de marge opérationnelle d'activité est estimé en augmentation de plus d'un point à 8,1% (guidance précédente "entre 7,7% et 8% "). La performance cash est attendue très solide avec un flux net de trésorerie opérationnelle supérieur à 250 ME (guidance précédente "entre 150 ME et 200 ME").