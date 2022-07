Sopra Steria / CS Group : en toute logique ?

(Boursier.com) — CS GROUP et Sopra Steria annoncent un accord entre les actionnaires de référence de CS GROUP et de Sopra Steria en vue de l'acquisition par Sopra Steria au prix de 11,50 euros par action, de 16.033.493 actions ordinaires représentant au total 65,26% du capital social de CS GROUP. Ces actions viendraient s'ajouter aux 9,80% déjà détenus par Sopra Steria

L'acquisition en numéraire de ces actions conduirait au dépôt par Sopra Steria, d'une OPA simplifiée soumise à l'Autorité des marchés financiers... "Cette OPA est attendue de longue date compte-tenu des synergies opérationnelles et des liens déjà existants entre les deux groupes" souligne Portzamparc qui pensait toutefois que Sopra Steria attendrait que CS soit plus avancé dans le rétablissement de sa rentabilité, quitte à payer alors plus cher !

"En première approche, la prime (80% sur le dernier cours, 67% sur le TP moyen du consensus, 57% sur le dernier TP de 7,3 euros) semble suffisamment généreuse pour valoriser les importantes synergies fiscales liées aux créances de CIR (60 ME de stock glissant correspondant à 4 ans de CIR) et de déficits reportables (364 ME) de CS" conclut l'analyste.