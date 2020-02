Sopra Steria : confirmation attendue

(Boursier.com) — Sopra Steria consolide légèrement à la veille de la présentation de ses comptes 2019. La SSII, qui a rehaussé à plusieurs reprises sa guidance de revenus annuels au cours des derniers mois, vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 6,3% et 6,5%, un taux de marge opérationnelle d'activité en légère amélioration et un flux net de trésorerie disponible supérieur à 150 ME.

Le consensus 'Bloomberg' attend un profit opérationnel récurent de 302,2 ME pour des revenus de 4,44 MdsE. Le bénéfice net est anticipé à 163,8 ME.