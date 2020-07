Sopra Steria conclut l'acquisition de Sodifrance à 17,99 euros par action

Sopra Steria conclut l'acquisition de Sodifrance à 17,99 euros par action









(Boursier.com) — Sopra Steria a signé le contrat d'acquisition en vue d'acquérir un bloc de contrôle représentant 94,03% du capital social de la société Sodifrance.

Sopra Steria et les actionnaires majoritaires de Sodifrance ont signé un contrat portant sur l'acquisition indirecte par Sopra Steria --via l'acquisition des sociétés HP2M et Strateg'e.Boss-- d'un bloc de contrôle représentant 94,03% du capital social de la société Sodifrance à un prix fixe global équivalent à 62,8 millions d'euros pour 100% du capital.

L'acquisition de ce bloc de contrôle serait intégralement payée en numéraire. Conformément à la règlementation applicable, à l'issue de l'acquisition du bloc de contrôle, Sopra Steria déposera, auprès de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique de retrait suivie d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions restant en circulation, à un prix de 17,99 euros par action (17,1 euros par action avaient été annoncés dans le projet initial).

Un expert indépendant sera désigné par le Conseil de surveillance de Sodifrance, afin d'apprécier le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique de retrait de Sopra Steria Group.

Le rapprochement avec Sodifrance permettra à Sopra Steria d'établir une position de leader en France dans le secteur de l'assurance et de la protection sociale avec un volume d'affaires d'environ 200 ME, l'acquisition de nouveaux clients et le renforcement de comptes existants. Il complètera l'offre du Groupe dans ce secteur (conseil, solutions, expertises technologiques et digitales) ce qui lui permettra d'accélérer la modernisation des patrimoines applicatifs des grands comptes.

Les synergies de coût sont estimées à 4,6 ME sur base annuelle à partir de la 2e année pour un coût de mise en oeuvre de 3,8 ME.

La réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle devrait intervenir courant septembre et donner lieu au dépôt d'un projet d'offre publique de retrait fin septembre. L'offre publique pourrait avoir lieu en octobre. Le retrait obligatoire est prévue pour le mois de novembre.

L'opération reste soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence.