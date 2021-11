(Boursier.com) — Sopra Steria campe sur les 170 euros ce mardi, alors que les analystes continuent de commenter les dernières performances du groupe avec un CA consolidé du 3ème trimestre de 1.116,1 ME, en croissance de 13%. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de 8,9%. Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a abaissé son objectif de cours de 175 à 165 euros avec un avis 'neutre'. La direction a confirmé au passage ses objectifs annuels de l'été dernier, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure ou égale à 6%, un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 7,7% et 8% et un flux net de trésorerie disponible compris entre 150 et 200 ME.