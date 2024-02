Sopra Steria : campe au sommet

(Boursier.com) — Sopra Steria campe sur les 232 euros ce mardi, toujours proche de ses plus hauts niveaux historiques en Bourse, dans la foulée de l'annonce de bons résultats annuels et le projet de cession à Axway de la plupart des activités de Sopra Banking Software, représentant un périmètre d'environ 340 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit environ 80% du périmètre, pour une valeur d'entreprise de 330 ME...

Parmi les derniers avis de brokers, HSBC est à l'achat sur Sopra Steria avec un objectif ajusté de 260 à 290 euros. Morgan Stanley estime de son côté que la vente proposée de Sopra Banking Software est à la fois "attractive et relutive", évoquant une prime sur les multiples, la réduction de la dette nette et une nouvelle puissance de feu pour réaliser des fusions et acquisitions... De plus, les résultats ont été jugés "bons", notamment au niveau opérationnel et du côté du cash-flow libre. Les prévisions de croissance organique pour l'exercice 2024 sont légèrement décevantes, mais la banque souligne que Sopra Steria avait initialement orienté ses prévisions de manière prudente pour l'exercice 2023 avant de les relever, puis de les dépasser...

De cette publication, Invest Securities a retenu le maintien d'une excellente dynamique sur la fin d'année, ainsi que le recentrage du groupe sur les services IT avec la cession de Sopra Banking Software. Si cette opération ne permet pas d'extérioriser une plus-value immédiate, elle est une nouvelle illustration de l'impulsion que le CEO, C. Malargé, souhaite impulser au groupe et doit s'avérer relutive sur la croissance et la rentabilité.