Sopra Steria : bondit après une publication annuelle robuste

(Boursier.com) — Sopra Steria figure en bonne place parmi les publications du jour saluées par le marché. Le titre de l'entreprise de services du numérique française bondit de 7,6% à 174,2 euros après que la firme eut dévoilé des comptes et une guidance supérieurs aux attentes des analystes. Le groupe a fait état d'un profit net de 247,8 ME en 2022, en hausse de 32%, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 8,9%, dépassant les 5,1 MdsE. La croissance organique s'est élevée à 7,6%, au-delà de l'objectif révisé en hausse à 7% en octobre dernier avec un 4ème trimestre en croissance organique de 8%.

Le taux de marge opérationnelle d'activité a atteint 8,9%, en progression de 0,8 point par rapport à 2021, en haut de fourchette de l'objectif compris entre 8,5% et 9%. Le flux net de trésorerie disponible a été très solide à 287,2 ME, soit 5,6% du chiffre d'affaires, dépassant l'objectif annoncé ("au moins 250 ME").

Le management propose le versement d'un dividende, au titre de l'exercice 2022, de 4,30 euros par action après 3,20 euros l'an passé. Le groupe attend une poursuite de l'amélioration de la profitabilité en 2023 avec un objectif de taux de marge opérationnelle d'activité "légèrement supérieur à 9%".

Bryan Garnier réitère son conseil 'achat' à la suite de cette publication légèrement supérieure aux attentes, tandis que la guidance 2023 dépasse ses prévisions et celles du consensus. L'activité reste bien orientée et Sopra Steria semble bien préparé pour l'"atterrissage en douceur" des services informatiques, souligne BG.