Sopra Steria : bondit après le relèvement des objectifs 2021

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Sopra Steria grimpe de 6,4% à 165 euros à l'ouverture du marché parisien. L'entreprise de services numériques et d'édition de logiciels a annoncé hier soir la nomination de Cyril Malargé pour succéder à Vincent Paris en tant que Directeur général. "M.Paris a souhaité être déchargé, pour des raisons personnelles et familiales, de ses fonctions", a précisé la société.

Sopra Steria a par ailleurs profité de cette annonce pour relever ses prévisions pour l'année 2021, en amont de la publication détaillée de ses résultats, le 24 février. "Les estimations actuelles confirment le net rebond de la performance opérationnelle en 2021 avec des objectifs annuels largement atteints". La croissance organique du chiffre d'affaires est désormais estimée entre 6,3% et 6,4% contre une guidance précédente supérieure ou égale à 6%. Le taux de marge opérationnelle d'activité est estimé en augmentation de plus d'un point à 8,1% (guidance précédente "entre 7,7% et 8% "). Enfin, la performance cash est attendue très solide avec un flux net de trésorerie opérationnelle supérieur à 250 ME (guidance précédente "entre 150 ME et 200 ME").

Bryan Garnier n'est pas inquiet par ce changement de direction car Cyril Malargé est un pur produit du mode de gestion de Sopra Steria. Le broker, à l''achat' sur le titre, considère que la stratégie du groupe visant à devenir un leader européen des services informatiques et un fournisseur mondial de logiciels bancaires restera inchangée. L'objectif est remonté de 231 à 235 euros.

Même son de cloche chez Morgan Stanley ('pondération en ligne') qui note que le nouveau DG travaille dans la société depuis près de 20 ans et qu'il était jusqu'ici COO, ce qui ne devrait pas entraîner de changement majeur dans la stratégie. Quant aux résultats, si l'Ebit ajusté est légèrement supérieur au consensus, le free cash-flow est nettement supérieur aux attentes des analystes.