Sopra Steria : annonce saluée

(Boursier.com) — Sopra Steria grimpe de 2,7% ce mercredi à 157,60 euros, alors que le groupe a signé un accord de négociation exclusive en vue d'acquérir EVA Group, société spécialisée en cybersécurité. EVA Group prévoit de réaliser en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 33 ME, principalement en France. Ses activités s'articulent autour du conseil, de l'audit, de l'intégration, de l'expertise et de la formation. Ses 240 consultants et experts interviennent auprès de 80 clients actifs, en majorité des grands groupes du CAC 40, du SBF 120 et du secteur public.

Le rapprochement de Sopra Steria et d'EVA Group augmenterait significativement la force de frappe du Groupe dans le domaine très porteur et critique de la cybersécurité. Il offrirait aux grands clients une gamme complète et cohérente de services en sécurité des systèmes d'information. Il permettrait aussi la nécessaire conjugaison de la proximité, du modèle industriel et de l'innovation. Il constituerait enfin un levier d'accélération pour positionner le Groupe comme un des trois leaders du marché de la cybersécurité en France. Parmi les avis de brokers, Bryan Garnier vise désormais un cours de 231 euros sur Sopra Steria contre 227 euros précédemment avec un avis à 'acheter'.