Sopra Steria accompagne le BBK

(Boursier.com) — Le BBK (Office fédéral allemand pour la protection des populations et l'assistance en cas de catastrophes) a confié à Sopra Steria la migration vers le Cloud de son application d'alerte NINA ainsi que le développement de nouvelles fonctionnalités et l'exploitation. L'application fédérale d'information et de notification d'urgence NINA a été conçue pour prévenir les civils en cas de dangers imminents : inondation, tempête, incendie, accident, découverte de bombes de la Seconde Guerre mondiale ou encore attentats. Depuis le début de la pandémie, NINA permet aussi de s'informer sur l'évolution des taux d'incidence locaux et des restrictions sanitaires régionales. Près de neuf millions de citoyens allemands ont déjà installé NINA sur leur smartphone et l'application leur envoie chaque mois jusqu'à plusieurs centaines de millions de notifications.